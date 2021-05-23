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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada

Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-Cipin tıra çarpma anı
-Tırın şarampole devrilmesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan cipin yandan çarpması sonucu çarptığı tırın şarampole devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. idaresindeki 42 ADV 269 plakalı Land Rover marka cipin kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde bulunan D.K. idaresindeki 33 NNA 88 plakalı Mercedes marka tıra yandan çarpması sonucu kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü D.K. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın kabininde sıkışan D.K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde cipin seyir halindeki tırın yan tarafından çarpması ve tırın şarampole devrilmesi yer alıyor.
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