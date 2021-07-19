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Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

kaza anı görüntüsü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

-kaza yeri gerçek zaman görüntüsü
-yaralıların görüntüsü
-hastane detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen ve iki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza İslahiye merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Nazmi Cem K. yönetimindeki 34 DGA 299 plakalı Dacia marka cip ile Vahit D. yönetimindeki 38 KN 469 plakalı Mazda marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin arka kısmında bulunan çocuklardan Züleyha(9) ve Gülnur D.(11) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocukların tedavileri devam ederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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