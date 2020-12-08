Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı

temizlikçi elbisesi ile kameraya yakalanan şahıstan görüntüler

Temizlik İşçisi Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-şahsın polis eşliğinde emniyetten çıkarılma görüntüleri

( ŞANLIURFA ) -- Temizlik işçisi kıyafeti giyen katil yurt dışına kaçmak isterken yakalandı- Katili giydiği temizlikçi elbisesi ele verdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yaklaşık 2 ay önce yaşlı bir adamı öldüren cinayet zanlısı 400 saatlik 100 kamera kaydı incelenerek giydiği temizlik işçisi elbisesinden belirlenip İstanbul’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ekimde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 65 yaşındaki Salih Yoktur ile kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda şahıs, yanında bulundurduğu silahla yaşlı adama ateş etti. Ağır yaralanan şahıs ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı 400 saatlik 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kamerası olmadığından başka deliller bulmaya çalıştı. Çevrede inceleme yapan ekipler, olayın yakınlarındaki bir sokakta temizlik işçisi elbisesi buldu. Bölgeye yakın iş yerlerine ait 400 saatlik 100 kamera kaydını inceleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgede temizlik işçisi elbisesi giyen maskeli ve şapkalı bir şahsın dolaştığını tespit etti. Şahısın kimliğini belirlemeye çalışan polisler giydiği ayakkabı markasını belirledi. Polis ekipleri, elbiseyi kullanan belediye ile irtibata geçti. Belediye de hangi işçinin elbisesinin eksik olduğunu belirledi. Polis tarafından sorguya alınan temizlik işçisi, elbiselerin bir kısmı ile ayakkabılarını M.T. isminde birine verdiğini söyledi.

Cinayet şüphelisi olan şahsın yakalamak için çalışma başlattı Yapılan incelemelerin ardından cinayetin bir numaralı şüphesi olan M.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde M.T. isimli şahıs, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul’da yakalanarak Şanlıurfa’ya getirildi.
Susma hakkını kullanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Şİ-LO-Y
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı