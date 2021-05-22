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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin'deki depremlerde ölü sayısı 3'e yükseldi - Deprem anı kamerada

- Çin'deki depremlerde ölü sayısı 3'e yükseldi - Deprem anı kamerada

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

Deprem Artçı Sarsıntı Güvenlik Kamerası Kaçış Deprem Anı 

-Deprem anı
-Panik anları
-Detay
-Depremden etkilenen bölgelerden detay
-çalışmalardan detay

( PEKİN ) - Çin'deki depremlerde ölü sayısı 3'e yükseldi- Deprem anı kamerada PEKİN

- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde dün 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk ili dün, 1 saat içinde art arda 3 kez sallanmıştı. Eyalette art arda meydana gelen 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısı arttı. Yunnan yerel makamları tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Depremlerden 20 bin 192 haneden yaklaşık 72 bin 317 kişinin etkilendiği aktarıldı. Depremin ardından sabah saatlerinden itibaren 166 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Depremden etkilenen bölgelerde başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Panik anları kamerada Bölgedeki deprem anı bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Sarsıntıyla birlikte mağazadaki bazı ürünlerin yere düşmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, müşterilerin de can havliyle kaçıştığı görüldü.

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