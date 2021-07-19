Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

-Suriyelilerin çadırın içinde beklemesi detay.

-Jandarma köpek araması detay

-Suriyelilerin Cilvegözü sınır kapısından içeri girişi



( HATAY )- Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısından geçişleri sona erdi- Cilvegözü Sınır Kapısından bugüne kadar 44 bin 220 kişi bayramı geçirmek için Suriye'ye gitti HATAY



- Kurban Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından geçişleri sona erdi. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısına gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçti. Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapıldı. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gitti. Jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu. 5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 44 bin 220'ye ulaştığı belirtildi. (ARS-

