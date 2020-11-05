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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada

Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada

güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 

-çalıntı malzemelerin fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde ev, işyeri ve inşaattan bisiklet, çikolata ve kablo çalan 3 çocuk, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesinde bir ev, bir iş yeri ve bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı incelemelerde, bisiklet, kablo, çikolata, kek, bisküvi, çerez gibi malzemeleri çalan çocukların güvenlik kameralarından önce eşkalini sonra da kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlediği operasyon ile çocukları yakalarken, çalınan malzemeler ise ele geçirildi. Küçük hırsızlar sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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