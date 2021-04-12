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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı

Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Savcılık Sorgusu Avcılık Genç Kadın Saldırı 


- İstanbul Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen Berzan Erem Ç.'nin (19) saldırısına uğramıştı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanmıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayamıştı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Beyoğlu polisinin yakaladığı şüpheli bugün öğle saatinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi. Burada işlemleri tamamlanan Berzan Erem Ç., cinsel saldırı, silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin zihinsel engelli olduğu bilgisine de ulaşıldı.
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