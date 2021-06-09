CHP'li Yavaş'tan açık talimat: 'İhaleye fesat karıştırın!'
İşimle gündeme gelmek istiyorum diyip skandallarla gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Baştan sona hukuksuzluk kokan olayın detayları Beyaz TV'nin sevilen programı Dinamit'te ortaya çıktı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım