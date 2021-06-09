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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CHP'li Yavaş'tan açık talimat: 'İhaleye fesat karıştırın!'

CHP'li Yavaş'tan açık talimat: 'İhaleye fesat karıştırın!'

İşimle gündeme gelmek istiyorum diyip skandallarla gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Baştan sona hukuksuzluk kokan olayın detayları Beyaz TV'nin sevilen programı Dinamit'te ortaya çıktı.

Mansur Yavaş Belediye Başkanı Dinamit 


İşte Yavaş'ın Belediyenin iştirak şirketlerine gönderdiği o belgede dikkat çeken detaylar....



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