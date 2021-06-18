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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlık anı görüntüleri (güvenlik kamerası)

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Koronavirüs Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’da 50 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen ve cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli olarak çıkan bir kişi 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir haftada 7 ayrı kafe ve restoranda hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri 45 ayrı işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. 155 saatlik kamera kaydını tek tek inceleyen polis olayları gerçekleştiren şüphelinin 50 ayrı suçtan kaydı bulunan ve kısa bir süre önce cezaevinden izinli çıkan C.K. olduğunu belirledi. Koronavirüs nedeniyle cezaevinden izne çıkan şüpheli C.K. ile suç ortağı olduğu değerlendirilen C.K. adlı kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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