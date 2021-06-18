Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken yakalandı



- Tekirdağ’da 50 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen ve cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli olarak çıkan bir kişi 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir haftada 7 ayrı kafe ve restoranda hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri 45 ayrı işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. 155 saatlik kamera kaydını tek tek inceleyen polis olayları gerçekleştiren şüphelinin 50 ayrı suçtan kaydı bulunan ve kısa bir süre önce cezaevinden izinli çıkan C.K. olduğunu belirledi. Koronavirüs nedeniyle cezaevinden izne çıkan şüpheli C.K. ile suç ortağı olduğu değerlendirilen C.K. adlı kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

