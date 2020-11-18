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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıktı, çay ocağında cinayet işledi

Cezaevinden izinli çıktı, çay ocağında cinayet işledi

Şüphelinin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Çay ocağında otururken öldürülen Tarık Güldür'ün katil zanlısı yakalandı İSTANBUL

Güvenlik Kamerası Katil Zanlısı Çay Ocağı Cinayet Pazar Günü 


- Fatih'te çay ocağında oturduğu esnada vurularak öldürülen Tarık Güldür'ün katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin cezaevinden izinli çıkıp cinayet işlediği ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz pazar günü Fatih Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir çay ocağında oturan Tarık Güldür (43), içeri giren bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Güldür hastaneye kaldırılırken, zanlı da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken Tarık Güldür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işlemiş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından zanlının cinayeti işlemeden önce içeri girip "Tarık" diye bağırdığı ortaya çıktı. Çalışmalar sonucu kimliği belirlenen zanlının cezaevinden izinli çıkan Mahmut G. (60) olduğu öğrenildi. Polis, Mahmut G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı tutuklandı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahmut G., silahıyla birlikte Eyüpsultan'da yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YEŞ-ZA-
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