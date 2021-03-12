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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Cezaevinden çıkıp 8 günde 7 hırsızlık yaptı

Cezaevinden çıkıp 8 günde 7 hırsızlık yaptı

şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri

Uyuşturucu Akalan Güvenlik Kamerası Çay Ocağı Hırsız 

-şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

( ANTALYA )- Hırsızlık şüphelisi: “Anahtar üzerinde motosiklete dayanamıyorum” ANTALYA

- Antalya'da hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 15 gün önce çıkan adam Manavgat ilçesinde ve Alanya'da 8 günde 7 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Yakalanan şüpheli üzerinde anahtar bulunan motosiklet görünce dayanamadığını söylerken çaldığı 4 motosikleti gezdikten sonra bırakıp gittiği belirlendi. Burak A. 2 ayrı iş yerinden çaldığı 810 TL ile uyuşturucu alıp kullandığını itiraf etti. 8 günde 7 hırsızlık 2 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan ve tost servisi de yapan çay ocağına tost ve çay siparişi veren Burak A.'nın masadaki telefonu çalıp kartını söküp attığı telefonu bir arkadaşına 450 TL karşılığında sattığı belirlendi. Hırsızlıktan sonra kaçarken telefon sahibi kadının arasından koşması kameralara yansıdı. Burak A., 3 Mart tarihinde Yukarı Hisar Mahallesi'nde bulunan bir sanat merkezi önünde park halinde üzerinde anahtar bulunan 07 LBL 59 plakalı motosikleti çaldıktan sonra 4 Mart tarihinde Emek Mahallesi'nde dolaşırken yol kenarında anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binip ayrıldı. Motosiklet arıza yapınca yol kenarına bırakan Burak A. aynı gün saat 16.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde yine anahtarı üzerinde bulunan 07 LIC 41 plakalı motosiklete binip gitti. Burak A. 2 gün gezdiği motosikleti Yayla Mahallesi'nde bir iş yerinin yanına bıraktı. 6 Mart tarihinde sabah çaldığı bir motosikletle Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir sigortacıya gelen Burak A. sigortacıya motosikletinin sigortasını yaptıracağını, ücretinin ne kadar olacağı gibi sorular sorduğu sırada sigortacı kadının masanın üzerinde bulunan çantasını alarak kaçtı. Çantada bulunan 710 TL parayı aldıktan sonra çantayı ırmak kenarında otların içerisine attığı tespit edildi. Yine aynı gün Alanya’ya giden Burak A.'nın Alanya’dan çaldığı motosikletle Manavgat’a geldiği, çantada çıkan 710 TL ile uyuşturucu alıp kullandığı, motosikleti Manavgat Kavaklı Mezarlığı yakınlarında yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Burak A., 10 Mart tarihinde, daha önce bir süre çalıştığını iddia ettiği Hastane Caddesi üzerinde bulunan fırına giderek burada tezgahtardan ekmek istedi. Tezgahtar ekmek vermek için kasadan ayrıldığı sırada kasanın yanında bulunan ve içerisinde demir para bulunan bardağı alıp kaçan Burak A. bardaktan çıkan 100 TL ile kayıplara karıştı. Yakalanıp cezaevine gönderildi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan Burak A.'nın emniyette avukat nezaretinde verdiği ifadesinde hırsızlık olaylarının nasıl gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak anlattığı, suçlarının tamamını kabul ettiği bildirildi.
Burak A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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