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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
CERABLUS - Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

CERABLUS - Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

- Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Patlama yerinden detaylar Suriye 'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil hayatını kaybettiCERABLUS (AA) - Suriye 'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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