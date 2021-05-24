CERABLUS - Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti
- Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Patlama yerinden detaylar Suriye 'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil hayatını kaybettiCERABLUS (AA) - Suriye 'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım