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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Hırsızlık olayın güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-İş yeri sahibinin olayı anlatması
-Polislerin çalışmaları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir cep telefonu dükkanında çalışanı oyalayan 2 hırsızın cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Lale Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu bayiine gelerek çalışanı oyalayan 2 şahıs, iki adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.İş yeri sahibi Gökhan Pınarcı, sabah saatlerinde iş yerine gelen 2 kişinin o sırada dükkanda olan babasından kırılmaz kılıf istediklerini söyledi.

Pınarcı, babasının kılıflara baktığı için arkası dönük olduğu sırada hırsızların tezgahta bulunan iki cep telefonunu çaldığını anlattı. Pınarcı, yüzlerinde maske olması sebebiyle hırsızların yüzlerinin belli olmadığını söyledi.


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