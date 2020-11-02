Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Cep telefonu hırsızı kameraya yakalandı

- Cep telefonu hırsızı kameraya yakalandı

ZANLININ HIRSIZLIK GÖRÜNTÜLERİ

( BURSA )- Gözünün önünde telefonu çantasına attı anlamadı bile BURSA

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 


- Bursa'da girdiği cep telefonu mağazalarındaki telefonların alarmlarını söküp çalan hırsız yakalandı. Son işinde iş yeri çalışanının gözü önünde cep telefonu bulunan kutuyu çantasına atan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi ve ilçelerde farklı tarihlerde cep telefonu mağazalarına müşteri gibi girip kendine has yöntemle alarmları söküp toplam değeri 18 bin 700 lira olan 6 adet cep telefonu ile bir adet akıllı saat çalan hırsızın peşine düşen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri isminin I.D. (35) olduğu belirlenen şüpheliyi suç üstü yakaladı. 8 ayrı suç dosyasından aranan şüpheli sevkedildiği adli mercilerce tutuklandı. İş yeri çalışanın gözünün önünde telefonu çantasına attı I.D.'nin güvenlik kameralarına yakalandığı son hırsızlık olayında iş yeri çalışanın gözü önünde cep telefonu kutusunu çantasına ustalıkla koyması dikkat çekti. İş yeri çalışanına farkettirmeden elinde bulunan torbaya kutudaki telefonu koyan I.D. daha sonra iş yerinden ayrıldı. (SA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı