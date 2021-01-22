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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy'deki kuyumcuda soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'deki kuyumcuda soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Hırsız Kalamış Polis Ekipleri 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Çekmeköy'de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başlamış, polis ekipleri kaçan hırsızı saklandığı bodrumda kıskıvrak yakalamıştı. Kuyumcudaki hırsızlık girişimin görüntüleri ortaya çıktı. Olay, saat 05.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşanmış, Kuyumcunun bulunduğu pasajın arka tarafındaki kepenk kilidini kıran bir kişi önce pasaja girmişti. Hırsız, daha sonra pasajın içindeki kuyumcunun duvarında delik açarak içeri girmişti. Hırsız, içerisinde altın bulunan ve kilitli olan kasaları ve çekmeceleri açmaya çalıştığı sırada dükkanın alarmı çalmaya başlamıştı. Bu sırada caddede devriye gezen polis ekibi alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istemiş, Pasaja yanaşan polis ekibi, içeriden bir kişinin koşarak çıktığını görmüştü. Kaçan kişi ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşanmış polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. O kuyumcudaki hırsızlık girişimin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Olay güvenlik kamerasında Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahıs duvarda açılan delikten kuyumcuya giriyor, ziynet eşyalarını alan şahıs alarmın çalmasıyla koşarak açtığı delikten kaçmaya çalışıyor.
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