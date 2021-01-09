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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çekmeköy’deki 45 bin liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy’deki 45 bin liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası

Soygun Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Silahlı Soygun Polis Ekipleri 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy'de geçtiğimiz bir kuyumcuda yaşanan 45 bin liralık soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çekmeköy’de Şahinbey caddesi üzerinde bir kuyumcada geçtiğimiz gün silahlı soygun meydana gelmişti. Soygunu gerçekleştiren maskeli kişi içeridekileri silahla tehdit ettikten sonra 45 lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını alıp olay yerinden uzaklaşmıştı.Yaşanan soygun olayının polis ekiplerine bildirilmesi sonrası konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken, soygun anına dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli şahıs silahla gasp ettiği altın dolu çantayı alarak kuyumcundan uzaklaşıyor. Olay ani güvenlik kamerasında Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli bir şahıs elindeki silahla kuyumcu dükkanına giriyor. Silahı kuyumcudaki esnafa doğrultarak elindeki çantaya paraları koymasını istiyor. Esnaf para ve altınları çantaya koyuyor. Maskeli şahıs hızlıca kuyumcu dükkanından uzaklaşıyor. (AZ-
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