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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çekmeköy'de trafik magandaları, yol kesip otobüs şoförünü dövdü

Çekmeköy'de trafik magandaları, yol kesip otobüs şoförünü dövdü

Taksicinin darp edilmesi

Güzergah Toplu Taşıma Otobüs Durağı Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

-Araç içi kamera

( İSTANBUL )- Kendisini uyaran şoföre, taksici ve arkadaşlarından saldırı- Dehşet anları kamerada: Arkadaşlarını toplayan taksici, otobüs şoförünü darbetti İSTANBUL

- Çekmeköy’de otobüs durağını işgal ettiği gerekçesiyle toplu taşıma şoförü tarafından uyarılan taksi sürücüsü, arkadaşlarını da toplayarak otobüsü şoförünü darp etti. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çekmeköy Yenidoğan peronlarında akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir taksi sürücüsü toplu taşıma araçlarına ait olan alanda park halinde beklemeye başladı.
O esnada yolcu almak için durağa yaklaşan otobüs şoförü Erol Özdoğan ise taksiciyi durak alanını boşaltması konusunda uyardı. Otobüsün şoförünün uyarılarına sinirlenen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs sözlü tartışmaya girdi. Otobüs şoförü Özdoğan, tartışmaya dahil olmadan yolcuları aldıktan sonra güzergahına devam etti. Yaşanan olay sonrası. Taksi sürücüsü otobüs şoförü Özdoğan’ı güzergahı boyunca takip etti. Otobüs şoförü Özdoğan, Yenidoğan peronlarına gelince tartıştığı taksici ve çok sayıda yanında getirdiği şahıslarla karşılaştı. Özdoğan’ı gören taksici ve arkadaşları otobüs şoförünü darp etmeye başladı.
Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. (ASK-
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