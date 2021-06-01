Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

Güvenlik kamerası

Çarpma Anı Küçük Kız Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-aracın çocuğa çarpma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy'de sokakta oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen küçük kıza aracın çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, sokak içerisinde oyun oynayan bir kız çocuğu park halinde bulunan hafif ticari aracın yan tarafından yola çıktı. O esnada seyir halinde olan ve park halindeki araç nedeniyle görüş mesafesi kapalı olan sürücü, kız çocuğuna çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olayı gören çevredeki bir vatandaş yerde yatan kızın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (ASK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement