Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy’de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı

Çekmeköy’de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı

Konvoy

Jandarma Belediye Başkanı Bayram Coşkusu Alabalık Klasik Otomobil 

-Çocukların vatandaşları selamlaması
-Detay

( İSTANBUL )- Çekmeköy’de coşkulu 23 Nisan konvoyu İSTANBUL

- Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı konvoy oluşturarak coşkuyla kutladı. Kutlamalarda 2 çocuk, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Kaymakamı Adem Arslan'ı temsilen vatandaşları selamladı. Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel pandemi tedbirleri kapsamında kutlama etkinliği düzenledi.
Belediyenin resmi araçları, polis arabaları, polis motosikletleri, zabıta ve jandarma arabaları konvoy oluşturdu. Konvoyda, klasik otomobiller ve üstü açık otobüs de yer aldı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen konvoyun coşkulu kutlamasına, vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlarından Türk Bayrakları sallayarak eşlik etti. Çekmeköy’ün cadde ve sokaklarını dolaşan konvoyda, 23 Nisan marşları çalındı. Çocuklar, Belediye Başkanı ve Kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı Konvoyun en önünde yer alan üstü açık klasik otomobilde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan’dan bir günlüğüne koltuğunu devralan Eymen Mut ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan bir günlüğüne görevi devralan Muhammed Talha Yılmaz vatandaşları selamladı. 5 saat süren kortejde Çekmeköy’ün cadde ve sokakları dolaşılarak bayram coşkusu sokaklarda yaşatıldı. 5 saat süren kortejde Çekmeköy’ün cadde ve sokakları dolaşılarak pandemi döneminde kalabalık etkinliklerden uzak kalan vatandaşlara biz nebze de olsa bayram coşkusu yaşatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement