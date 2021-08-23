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Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Olay anından güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Gözaltı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Olay anından vatandaş görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sopalarla güvenlik kulübesine saldırdılar İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir siteye girmeye çalışan Çeçen asıllı olduğu ileri sürülen grubun, güvenlik görevlilerine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz günlerde Sultaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre siteye girmek isteyen Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grup, siteye alınmayınca güvenlik görevlileri ile tartışmaya başlamış ilerleyen dakikalarda ise görevlilere ellerindeki sopalarla saldırmıştı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına almış ve evlerindeki aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve jammer cihazı ele geçirmişti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar ise kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Yaşanan o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Güvenlik görevlilerine sopalarla saldırmak isteyen grubun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik bariyerleri kırarak siteye giren şahısların ellerindeki sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdığı ve kendilerini korumak isteyen görevlileri kovaladığı görüldü.
(ECİ-YM-BA-Y)
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