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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çarşı tuvaletinin kapılarını böyle çaldı

Çarşı tuvaletinin kapılarını böyle çaldı

güvenlik kamerası

İstifa Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Tuvalete geçiş anı
-Tuvaletten söktüğü 2 kapıyı tek başına çıkartması
-Kapıları götürmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, gecenin karanlığından istifade ederek çarşının tuvalet kapılarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, olay 30 Mayıs Pazar günü gece saatlerinde Yeni Çarşı binasında meydana geldi. Çarşının açık olmasını fırsat bilen bir kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsız, önce kapıları yerlerinden söktü, ardından büyük bir soğukkanlılıkla 2 kapıyı tek başına binadan dışarı çıkardı.Hırsızın kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
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