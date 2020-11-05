Çarptığı otomobili yoldan çıkarıp kaçtı, baba kız büyük korku yaşadı

-kaza anı

-kazanın ardından olay yerinde araç ve trafik ekibi

-baba kızdan detay



( ANTALYA )- Yan yolda otomobili yoldan çıkaran sürücü aranıyor- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA



- Antalya'da otomobilin çarpıp kaçtığı otomobilin şoförü ve yanında bulunan kızı şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.Kaza Manavgat çevre yolu köprülü kavşakta meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Muhammed Gümüşbaş'ın kullandığı 42 AOK 76 plakalı otomobile, köprülü kavşağa girmekten son anda vazgeçerek yan yola giren sürücüsü belirlenemeyen 07 ALH 626 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazanın ardından Muhammed Gümüşbaş'ın kullandığı 42 AOK 76 plakalı otomobil kaldırıma sıkışırken, sürücüsü belirlenemeyen otomobil durmayarak olay yerinden uzaklaştı.Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin köprülü kavşağa girmek üzereyken aniden yan yola dönmesi ve yan yolda seyir halindeki otomobile yandan çarptıktan sonra durmayarak uzaklaşması görüldü.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri araçta bulunan baba ile küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra trafik ekipleri kaza ile ilgili işlem yaptı. İşlemlerin tamamlanması ve otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra otomobil sürücüsü Muhammed Gümüşbaş kızıyla birlikte Şelale Polis Karakoluna giderek otomobiline çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu.



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