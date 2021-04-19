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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çantadaki cep telefonu bir anda alev aldı

- Çantadaki cep telefonu bir anda alev aldı

- Telefonun patladığı ana ait görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

Kız Arkadaş Güvenlik Kamerası Akıllı Telefon Akıllı Cep Telefonu Cep Telefonu 


- Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde bir gencin çantasındaki akıllı telefon bir anda alev aldı. Gencin yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldi. Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde 15 Nisan’da genç bir adam kız arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada çantasındaki akıllı cep telefonu bir anda alev aldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından gencin çantasının alev aldığı anlar anbean kaydedildi. Cep telefonunun alev alması ile gencin, yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldiği aktarıldı. Batarya arızası nedeniyle piyasadan toplatılmıştı Öte yandan söz konusu akıllı telefonun bataryalarında yaşanan bir problemden ötürü yanma ve patlama potansiyeli nedeniyle birçok ülkede geri toplanmıştı. Patlamanın nedenini ise "batarya arızası” olarak açıklamıştı.
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