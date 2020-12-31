Çanakkale yılbaşı öncesi sessizliğe büründü

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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de yılbaşı öncesi, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak. Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Çanakkale sessizliğe büründü. Kent meydanları ve caddeler boş kalırken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Faruk Duman, denetim noktalarındaki polis ekiplerine başarılar dileyerek, yeni yılını kutladı.



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