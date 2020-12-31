Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale yılbaşı öncesi sessizliğe büründü

Çanakkale yılbaşı öncesi sessizliğe büründü

iskele meydanından detay

Yılbaşı Akkale Truva Atı Polis Ekipleri Yeni Yıl 

-polislerin uygulamasından detay
-truva atından detay
-kordondan detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de yılbaşı öncesi, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak. Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Çanakkale sessizliğe büründü. Kent meydanları ve caddeler boş kalırken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Faruk Duman, denetim noktalarındaki polis ekiplerine başarılar dileyerek, yeni yılını kutladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı