Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’den dönen şehit ailelerinden Başkan'a teşekkür

Çanakkale’den dönen şehit ailelerinden Başkan'a teşekkür

-Başkan yolcu etme detay

Gaziler Şehit Akkale Şehit Aileleri 

--Şehit ailelerinden detay
--Şehitlikten detay
--Şehit ailelerinden teşekkür detay
--Uçak dönüşü detay

( SİVAS )- Sivas Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği gezi programında Çanakkale'ye giden Şehit aileleri ve gaziler, Sivas’a döndü SİVAS

- Sivas Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği gezi programında Çanakkale'ye giden Şehit aileleri ve gaziler, Sivas’a döndü. 18 Mart’ta Sivas’tan Çanakkale’ye özel uçakla giden 180 kişiden oluşan şehit aileleri ve gazileri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Nuri Demirağ Havaalanından yolcu etmişti. Gerçekleştirilen gezi programında Çanakkale Savaşı’nın izlerini yakından görme imkanı bulan Şehit aileleri ve gaziler; Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi yerleri gezdiler. Şehit aileleri ve gaziler düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirip Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement