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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de kapıp kaçtı, Malkara’da yakalandı

Çanakkale’de kapıp kaçtı, Malkara’da yakalandı

Çanakkale Emniyeti önünden detay

Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Şehirlerarası Otobüs Feribot İskelesi Polis Ekipleri 

-zanlının çıkarılmasından detay
-zanlının kurbanı takibe aldığı anın whatsapp görüntüsü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de önceki gün bir kişinin cebinden para ve cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Zanlının, vatandaşı takibe aldığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Çanakkale’de 2 Mart Salı günü saat 20.30 sıralarında hırsızlık zanlısı M.A., Kilitbahir feribotundan indikten hemen sonra O.G. isimli şahsın, cep telefonu ile birlikte cebinde bulunan 2 bin 400 lira nakit parasını kapıp kaçtı. Durumu polise bildiren O.G. ekiplerden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği dedektifleri, başlattıkları takip ve titiz çalışma sonucu zanlının kimliğini kısa sürede belirledi. Malkara’da yakalandı Hırsızlık zanlısı M.A., şehirlerarası otobüs ile İstanbul’a kaçarken, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde üzerinde O.G.’ye ait cep telefonu ve bin 900 lira nakit para ile yakalanarak Çanakkale’ye getirildi.
Burada ifadesi alınan zanlı M.A., adliyeye sevke dildi. Öte yandan, hırsızlık zanlısı M.A.’nın feribot iskelesinde O.G.’yi takibe aldığı anlar ise feribot iskelesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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