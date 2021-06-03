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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

Yürüyüşten görüntü

Belediye Başkanı Öğrenciler Kışla Basın Mensupları Irak 

-Çamura saplanan pikabı başkan ve beraberindekilerin itmesi
-Pikabın çamurdan kurtulması

( KOCAELİ ) -- Yürüyüşü bırakıp yokuşta çamurdan çıkamayan pikabı iterek kurtardılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında, basın mensuplarını taşıyan pikap, çamura saplandı. Basın mensuplarının yardımına ise belediye başkanı ve berberindekiler koştu. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi’nde Gebze Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcular ve öğrencilerle birlikte 2 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında basın mensuplarını taşıyan pikap, yokuş çıkarken çamura saplanarak hareket edemedi. Çamurdan bir türlü çıkamayan basın mensuplarının yardımına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindekiler koştu. Aracı bir süre ittikten sonra çamurdan kurtaran belediye başkanı ve beraberindekiler, basın mensupları ilerlemeye başlayınca zaferlerini alkışlayarak kutladı. Aracı itmeye çalışanların çabası ise renkli görüntüler oluşturdu. (MU-GY
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