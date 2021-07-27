Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı



- Denizli’de penceresinden içeriye girdikleri caminin halı, mobilya ve eşyalarına zarar verdikleri iddiasıyla iki çocuk gözaltına alındı. Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan Keskin Camisine pencereden giren şüpheliler, içerideki çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi. Tadilat için camide bulunan yağlı boyayla halı, duvar ve mobilyaları boyaladı. Akşam namazı için gelen cemaatin ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi. Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 9 ve 14 yaşlarında iki çocuk gözaltına alındı. Ellerinde boya kalıntılarına rastlanılan çocuklar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (MB-Y)

