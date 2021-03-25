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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada.. Rahat tavırları pes dedirtti

Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada.. Rahat tavırları pes dedirtti

Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Güvenlik Kamerası Güneş Gözlüğü Sadaka Kutusu Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Kırıkkale’de küçük yaştaki bir şahıs tarafından camide yapılan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde hırsızın soğukkanlı tavırları pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale merkezde Nokta Camii başta olmak üzere farklı adreslerdeki bazı iş yeri ve mabetlerden hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri faillerin yakalanması için harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE’leri tek tek inceledi. Farklı mahallelerde bulunan iş yerleri ve 2 ayrı mabetten sadaka kutusu, televizyon, 2 bilgisayar kasası ve monitörü, camii güvenlik kamera kayıt cihazına ait monitör ile 500 lira değerinde güneş gözlüğü çalınması olayı şüphelisinin küçük yaştaki A.K.K. olduğu belirlendi. Serinkanlı hırsız kameraya yakalandı Nokta Camiinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Caminin alt bölümüne giren serinkanlı hırsız, merdiven altında bulunan kutu içerisindeki ürünleri eliyle koymuş gibi yerinden çıkarması kameralara yansıdı. Kutu içerisindeki bazı eşyaları dışarı alan şahıs, bir süre daha etrafı karıştırarak ardından buradan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Söz konusu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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