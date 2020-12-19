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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cami kasasından özel aparatla para çalan hırsız kamerada

Cami kasasından özel aparatla para çalan hırsız kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Güven Timleri Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Şüphelinin çıkarılması
-Nasıl çaldığını anlattığı anlar

( BURSA )- Cami hırsızı Güven Timleri'nden kaçamadı BURSA

- Bursa'da bir caminin yardım kasasından özel bir aparatla para çalan hırsız güven timlerinden kaçamadı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi İlçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan Aynalı Hoca Tabip Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki A.A. pandemi sebebiyle camilerin boş olmasını fırsat bilip girdiği camide. Önce etrafı kontrol edip sonrasında çelik kasanın yanına geldi. İlk olarak cep telefonu ışığıyla kasanın içinde para olup olmadığına bakan A.A. daha sonra cebinden çıkarttığı özel tel aparatla kasanın içerisinde bulunan 20 lirayı alıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette nasıl hırsızlık yaptığını anlatan şüpheli daha sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.
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