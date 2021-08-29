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Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada

- Yaşlı bir kadının evin camındaki saksıdaki çiçeği çalma anları güvenlik kamerası

( BURSA -ÖZEL) BURSA

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- Bursa'da, yaşlı bir kadının, camın önündeki çiçeği saksıdan sökerek çaldığı ânlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti. Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti. Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi. (HG-MŞ)
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