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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

- Cam kapıya çarpma anı güvenlik kamerası

( BURSA - ÖZEL) BURSA

Çarpma Anı Asad Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'da bir dükkânda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı. O ânlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da bir dükkânda masada oturan gruptan ayağa kalkan bir kişi, dışarı çıkmak için kapıya doğru yöneldi. O sırada cam kapıyı fark etmeyen şahıs sert bir şekilde cam kapıya çarptı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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