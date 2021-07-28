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Çalıp sattığı elektronik eşyaların parasını böyle saydı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıp sattığı elektronik eşyaların parasını böyle saydı

Çalıp sattığı elektronik eşyaların parasını böyle saydı

Zanlının para elinde gelmesi

Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Harekete Geç Hırsız 

-Parayı sayması
-Parayı cebine koyup gitmesi
-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )-Adana’da çaldığı elektronik eşyaları sattığı iddiasıyla tutuklanan hırsızlık zanlısının parayı alıp sayması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADANA

- Adana’da bir evden çaldığı elektronik eşyaları sattığı iddiasıyla tutuklanan hırsızlık zanlısının parayı alıp sayması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesinde meydana geldi. Bir evin kapı kilit göbeğini patlatarak içeri giren Mert B. (21) evden elektronik eşya çalıp kaçtı. Ev sahibi döndüğünde evine hırsız girdiğini anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği etraftaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis hırsızın Mert B. olduğunu tespit etti. Polis hırsızı yakalamak için güvenlik kamerası takibine devam ettiğinde zanlının çaldığı eşyaları bir iş yerine 5 bin liraya sattığını daha sonrada parayı sayıp cebine koyduğunu belirledi. Bu tespitlerin ardından polis zanlının da Kocavezir Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Kovalamaca sonrası yakalanan zanlı emniyetti hırsızlık yaptığını itiraf etti. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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