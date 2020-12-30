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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı kamerada

Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı kamerada

Mazot aldığı anlar

Karya Kamera Güvenlik Kamerası Dolandırıcılık 

-İstanbul’da ilginç dolandırıcılık olayı klasör

( İSTANBUL )- 8 kamyonun taşıtmatiğini ve plakasını söken şüpheli Kağıthane’deki istasyonlardan yakıt aldı İSTANBUL

- İstanbul’da 8 kamyondan söktüğü taşıtmatik ve plakaları kendi aracına takan şahıs, Kağıthane’deki akaryakıt istasyonlarından mazot alarak dolandırıcılık yaptı. Mazot aldığı anları ise kameralara yansıdı. İstanbul’da bir şahıs ilginç bir dolandırıcılık olayını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Yakası’nda 8 kamyondan söktüğü taşıtmatik ve plakaları kendi aracına takan bir şahıs, Kağıthane’deki akaryakıt istasyonlarından yakıt aldı. Şahsın istasyondan mazot aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldığı 16 NYN 84 plakayı monte ettiği panelvanla istasyona gelen kişinin mazot aldığı görülüyor. (DCC-
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