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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı

Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı

Güvenlik kamerası

Polis Çalıntı Araç Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-kaza anı
-kaza yapan aracın kaçması
-cadde
-Vatandaş ile röp.

( İSTANBUL - ÖZEL)- Maltepe’de ilginç kaza: Araç çalıntı, plaka sahte çıktı İSTANBUL

- Maltepe’de çaldığı lüks araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli şahıs karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası şüpheli şahıs, çalıntı aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Maltepe’de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, BMW marka araç sürücüsü, ara sokak içerisinden caddeye giriş yaparak ters şeritte ilerlediği esnada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası BMW marka araç sürücüsü araçtan dahi inmeden hızla olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, diğer araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Plaka sahte, araç çalıntı çıktı Kaza sonrası polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası ters şeride girerek kazaya neden olan ve kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan şahsın kullandığı aracın çalıntı plakanın ise sahte olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri çalıntı araçla kaçan şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı. Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan Erol Kara isimli vatandaş, “BMW sürücüsü telaşlı ve hızlıydı. Ne yöne gideceğini bilmiyor gibiydi. Sonrasında hızla ters yöne doğru hareket edince karşıdan gelen araca çarptı. Kazayı yapar yapmaz kaçtı. Polis ekipleri buraya gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Diğer araçta hasar büyüktü. Çekici ile kaldırıldı” diye konuştu.
(ASK-
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