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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çaldıkları banka kartıyla para çekince yakayı ele verdiler

Çaldıkları banka kartıyla para çekince yakayı ele verdiler

İki şüphelinin ATM'den para çekme anları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ekince Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Banka Kartı 


- Gaziantep’te girdikleri evden banka kartı çalan hırsızları ATM’den çektikleri para ele verdi. Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçesinde girdikleri evden banka kartı çalan iki hırsız ATM’den çektikleri tespit edildi. ATM’nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerin A.Ş ve B.Ş. olduğunu belirledi. Kısa sürede ekipler tarafında yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, çaldıkları banka kartıyla ATM’ye gelen iki hırsızın paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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