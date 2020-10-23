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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler

Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler

Aracın iterek benzinliğe götürülmesi

( İSTANBUL )- Önce kameraya ardından polise yakalandılar İSTANBUL

Polis Merkezi Akalan Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Hırsız 


- Esenyurt’ta çaldıkları otomobili, yakıt almak için iterek benzinliğe getiren hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. Eski model bir aracı çalan hırsızlık şüphelileri çaldıkları aracı iterek Avcılar’da bir benzin istasyonuna getirdi. Aracın en son yakıt aldığı istasyon çevresinde çalışma yapan polis hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürülürken aracı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.Hırsızlık şüphelisinin aracı iterek götürmesi kameradaHırsızlık şüphelisi adamın aracı iterek benzin istasyonuna götürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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