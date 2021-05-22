Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çaldığı televizyonu omuzlayıp koşarak böyle kaçtı

Çaldığı televizyonu omuzlayıp koşarak böyle kaçtı

Yoldan geçen kişiden görüntüler

Televizyon Güvenlik Kamerası Mahkeme Kararı Harekete Geç Hırsız 

-Hırsızın kucağındaki televizyonla koşarak kaçması
-Şüphelilerin adliyeden çıkartılması
-Polis aracına bindirilmesi

( ANTALYA )- Evden televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı ANTALYA

- Antalya'da bir ikametten LCD televizyon çaldıkları belirlenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin çaldığı televizyonu omuzlayarak koşar adımlarla götürdüğü anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yoldan geçen iki kişinin gitmesini bekledikten sonra koşarak kaçması da dikkat çekti. Olay 16 Mayıs gecesi 05.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 5033 Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşandı. Eve girilip LCD ekran televizyon çalınması polisi harekete geçirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayının 2 şüphelisini kısa sürede yakaladı. 13 suç kaydı bulunan Veli G. ve büyük bölümü hırsızlık olmak üzere 22 ayrı suç kaydı bulunan Abdülsamet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme kararınca tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. Şüphelilerden birinin evden çaldığı LCD televizyonu omuzlayıp caddede koşarak gitti, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, hırsızın yolun karşısından gelen iki kişinin geçmesini bekledikten sonra koşarak gitmesi dikkatlerden kaçmadı.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement