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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini elbisesinin içerisine soktu

Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini elbisesinin içerisine soktu

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

( BURSA - ÖZEL)- Ayakkabı hırsızı sitenin güvenlik kamerasına yakalandı BURSA

Ayakkabı Hırsızı Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Bursa'da ayakkabı hırsızı, girdiği apartmandan çaldığı bir çift ayakkabıyı giydi, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, çaldığı ayakkabılardan bir çiftini ayağına giyerken, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu. Soğuk kanlılıkla hareket eden hırsız, daha sonra apartman kapısından çıkarak kayıplara karıştı. O ânlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. (AU-HG-MŞ)
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