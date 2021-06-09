Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini elbisesinin içerisine soktu



- Bursa'da ayakkabı hırsızı, girdiği apartmandan çaldığı bir çift ayakkabıyı giydi, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, çaldığı ayakkabılardan bir çiftini ayağına giyerken, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu. Soğuk kanlılıkla hareket eden hırsız, daha sonra apartman kapısından çıkarak kayıplara karıştı. O ânlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. (AU-HG-MŞ)

