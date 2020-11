Çakma kulaklığı bıraktı, 2 bin liralık kulaklığı çaldı

-olayın yaşandığı kafeteryadan genel ve detay aktüel görüntüler,

- Gaziantep’te bir kafeteryaya müşteri gibi gelen 4 şahıstan biri oturdukları masanın arkasında şarja takılı halde bulunan 2 bin liralık kablosuz kulaklığı çalarak yerine ise kendisinin çakma ve eski kulaklığını bıraktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Olay, Şehitkamil ilçesindeki 7 Kasım 2020 Cumartesi günü bir kafeteryada yaşandı. İddiaya göre, yoğunluğun olduğu akşam saatlerinde kafeteryaya müşteri gibi gelen 4 kişiden biri, oturduğu yerin arkasında şarjı takılı halde bulunan kablosuz kulaklığa göz dikti. Oturduğu esnada sürekli arkasına dönüp, şarjı takılı olan ve kafeteryada çalışan garsona ait olan kulaklıkla ilgilenen şahıs, şarjdan çıkardığı 2 bin TL'lik kulaklığı şarjdan çıkardı. Hırsızlık olayının anlaşılmaması için yerine kendisine ait eski ve 'çakma' olarak tabir edilen yan sanayi ürünü olan kulaklığı şarja takan şahıs, bir süre daha arkadaşları ile oturduğu kafeden ayrıldı. Hırsızlık olayından sonra kulaklığını şarjdan çıkarmak isteyen garson Emir Can Oduncu, kulaklığının olmadığını, yerine ise başka bir kulaklığın bırakıldığını gördü. Kulaklıkların karışmış olabileceğini düşünen garson Emir Can Oduncu, hemen iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Oduncu, hırsızlık anlarını saniye saniye kaydedildiği kameralarda ise kulaklığının çalındığını görünce hemen polisi arayarak, şikayetçi oldu. "Bir kulaklığa göz dikecek kadar düşmeyin" Kulaklığı çalınan garson Emir Can Oduncu, hırsızlara seslenerek, kulaklık çalacak kadar düşülmemesi gerektiğini belirtti.

Oduncu, "Burada garson olarak çalışıyorum. Öğrenciyim ve ek iş yapıyorum. Cumartesi akşamı burada akşam saatlerinde işlerin yoğun olduğu anlarda 4 kişilik bir grup geldi ve bir masaya oturdu. Masanın arkasında da benim orijinal 2 bin liralık kablosuz kulaklığım şarja takılı vaziyetteydi. Uzun süre uğraştıktan ve çevredeki kameraları inceledikten sonra kendi eski kulaklığını bırakıp benim yeni ve orijinal kulaklığımla değiştiriyor. Tabi bu esnada arkadaki güvenlik kamerasını da hesap edemiyorlar. Kulaklığımı alıp götürdüler. Burada maaşlı olarak ekmek parası kazanmaya çalışırken başıma böyle bir şey geldi ve hala bulunamadı bunu yapanlar. Çok üzgünüm. Yani o hırsızlara sesleniyorum, yapmayın ya, böyle bir mekana geliyorsunuz, bir kulaklığa göz dikecek kadar düşmeyin” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (SVY-SD-



