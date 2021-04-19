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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı

Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı

- Kaldırımda yürüyen şahıslardan birinin yaralanması

Alışveriş Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Kanlar içinde kalan yaralının yere eğilmesi
-- Direk dibinde bekleyen şahsın dükkana sığınması
-- Yaralılara çevredekilerin müdahalesi ve sağlık ekiplerinin gelmesi

( KOCAELİ )- Kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlar vatandaşları böyle yaraladı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaşın, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlarla yaralanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar tabancalar ile birbirine ateş açmaya başladı.
Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen Mehmet Ali Yıldırım (48) ve Ekrem Gelturan (48), kavga eden şahısların silahlarından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerden biri yakalandı Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, sokak ortasında birbirine ateş açarak yolda yürüyen vatandaşları yaralayan şahıslardan biri, yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kavgada silahlar patladı yayalar böyle yaralandı Öte yandan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları ise güvenlik kamaralarına yakalandı. Görüntülerde alışveriş yapan iki kişiden birine, kaldırımda yürüdükleri anda kurşun isabet edince kanlar içinde yerde kalıyor. Silahların patladığı anda kaldırımda bekleyen bir başka kişi ise ayağından isabet alınca sekerek bir dükkana sığınıyor. 2 kişinin yaralandığı anlarda silah seslerini duyan çevredekiler ise kaçışmaya başlıyor. Silah seslerinin dinmesi sonrasında vatandaşların yardımına koştuğu 2 yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
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