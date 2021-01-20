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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Buzda kayan adamın ayağı böyle kırıldı

- Buzda kayan adamın ayağı böyle kırıldı

Gencin buzda kayıp düşmesi

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

-Ayağının kırılması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da buzda kayıp düşünce ayağı 3 yerinden kırılan adamın o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. İnönü Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyen kimliği belirsiz genç bir adam, Sönmez İş Sarayı önüne geldiğinde buz tutmuş yolda birden ayağı kaydı. Sağ ayağı öne doğru kayınca arkada kalan sol ayağının üzerine ters bir şekilde oturmak zorunda kalan gencin ayağı 3 farklı yerinden kırıldı. Acılar içerisinde yerde kıvranan gencin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Kimliği belirsiz genç 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. (AU-İHS)
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