Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Büyükşehirden kırsaldaki kadınlara keçi desteği sürüyor

- Büyükşehirden kırsaldaki kadınlara keçi desteği sürüyor

kıl keçisi detay görüntü

Belediye Başkanı Tarım Erimli Osman Gürün Hayvan 

-kıl keçisi dağıtım
-kıl keçisi dağıtılan makbule özcan konuşma
-büyükşehir belediye başkanı osman gürün konuşma

( MUĞLA )- Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı.
MUĞLA

- Muğla’da Tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı.
Son olarak Dalaman’da düzenlenen törende 26 kadın üreticiye 78 kıl keçisi dağıtıldı. Dalaman’da düzenlenen kıl keçisi dağıtımında kadın üreticiler adına konuşan c “Osman Başkanıma tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Kıl keçisi desteklemeleri biz kadınlara ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşları da keşke Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteği verseler” dedi.
Başkan Gürün; “Muğlamızda keçi inadın değil üretimin simgesi olacak” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve besicilikle ilgili 2015 yılından itibaren başlayan çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yüzde 68’i orman olan Muğla’da orman köylerimizde keçi çok önemli ekonomik gelir. Keçi sütünün, keçi peynirinin fiyatı yüksek. Bir aileye ekonomik olarak emeğinin karşılığını en iyi veren ürünlerden birisi keçidir. Keçi etiyle, sütüyle ve süt mamulleriyle ailenin ekonomisine çok büyük katkılar yapacak. Üretimin ana aktörü kadınlarımızdır Her konuda olduğu gibi büyük bir yol göstericimiz olarak Atatürk kadınlarla ilgili tespitini yapmış ve bize bir öğütte bulunmuş. Kadınlarla beraber yürüyün diye. Gerçekten toplum olarak daha hızlı gelişmek istiyorsak kadınlarımızı ön plana çıkartacağız. Toplum ancak kadınıyla erkeğiyle hep beraber kol kola yürüdüğünde çok daha verimli, çok daha faydalı hizmetler üretebiliyor. Hep beraber sevgi içerisinde büyütelim, çoğaltalım aile ekonomimize katkılar sunalım. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Muğlamızın otlaklarında keçi sesleri gelecek, keçi Muğla’mızda inadın değil üretimin simgesi olacak” dedi.
(BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement