Büyükşehir 144. gurur yılını törenle kutladı

-Bando takımından görüntü

-Törene katılan vatandaşlar ve protokolden görüntü

-Osman Zolan’ın tören alanına gelmesinden görüntü

-İstiklal Marşı’nın okunmasından görüntü

-Başkan Zolan açıklamasından görüntü



( DENİZLİ -DRONE)- Başkan Zolan: "Bu şehre hizmet etmek onurların, şereflerin en büyüğüdür" DENİZLİ



- Denizli'de 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 144. yıldönümü törenle kutlandı. Denizli’nin artık dünya kentleri ile yarıştığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu şehre hizmet etmek, hizmetkar olmak onurların, şereflerin en büyüğüdür" dedi.

Denizli'de 1876 yılından bu yana hizmet veren belediye teşkilatının 144. yıldönümü törenle kutlandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vatandaşların dertlerine çözüm bulmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Zolan, "1876 yılından beri her belediye başkanımız, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımız bu şehrin hizmetinde olmuş, imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın talebini karşılamak, dertlerini çözmek için gece gündüz çalışmıştır. Hakkın rahmetine kavuşan, önceki dönem başkanlarımız başta olmak üzere meclis üyelerimiz ve tüm çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun" dedi.

"Denizlimiz Türkiye’ye örnek olacak işler yapmıştır" Denizli’nin geçmişten bugüne büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Başkan Zolan, "144 yıl sonra bugün dönüp baktığımızda Denizlimiz, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ile ilgili hedefi kendine ödev almıştır. Denizlimiz sanayi, turizm, tarım ve aynı zamanda yerel hizmetler anlamında Türkiye’ye örnek olacak işler yapmıştır. Denizlimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

"Birlikte başaracağız” Denizli'nin artık parmakla gösterilen bir şehir haline geldiğini kaydeden Başkan Zolan, "Denizlimiz örnek bir şehir haline gelmiştir. Altyapısı, üstyapısı, yeşil ve spor alanları, trafik düzeni, köprülü kavşakları, temiz havası, hangi yönünden bakarsanız bakın Denizlimiz daha güzele doğru gitmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni hedeflere yürüyor ve artık dünya kentleri ile yarışıyoruz. İnşallah daha hedeflerimiz var, daha yapılması gereken işler, varılması gereken yerler var. Dün ve bugün olduğu gibi yine el ele, omuz omuza, gece gündüz çalışarak o hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Birlikte başaracağız. Denizlimize, bu şehirde yaşayan hemşehrilerimize ne kadar hizmet etsek azdır, onlar her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bu duygularla 144. kuruluşu yıldönümümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



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