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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Büyükçekmece’de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada

Büyükçekmece’de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada

Güvenlik kamerası olay anları

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Dayak 

-Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de gece saatlerinde bir restoranda yemek yedikten sonra kavga eden şahıslardan birisi, kafasına ve vücuduna aldığı darbelerden sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan darp anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Selim Erdeğer (41) isimli şahsın da olduğu grup, gece saatlerinde sahilde bulunan bir mekanda yemek yedi. Ardından gruptakiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından Selim Erdeğer ve diğer iki kişi mekan önünde tartıştı. Tartışma yol kenarında yumruklu kavgaya dönüştü. Selim Erdeğer kafasına ve vücuduna aldığı darbelerle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Erdeğer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor. Ölümüne dayak güvenlik kamerasında Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Selim Erdeğer'in yanında 2 adamla tartışması daha sonra ise dayak yemesi sonrasında ise yere yığılması yer aldı. (MD-MB-BA-Y)
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