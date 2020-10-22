Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında 2 mahallede yıkım çalışması gerçekleştirildi

-Başkan Akgün röportaj

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( İSTANBUL )- “ İBB Meclisi çok büyük vebal altındadır” İSTANBUL



- Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 ayrı mahallede bulunan riskli yapıların yıkımına devam edildi. Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Başkan Akgün, “Büyükşehir meclisi bugüne kadar İstanbul’un depreme hazırlık ile ilgili yapması gereken işler açısından doğru dürüst bir görev yapmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi çok büyük vebal altındadır. Aynı zamanda bizler 39 ilçe belediye başkanı da vebal altındayız” açıklamasında bulundu. Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm programı kapsamında riskli binaların yıkımına bugün de devam edildi. Yıkımı yapılan yerler arasında Ekinoba Mahallesi’nde buluna 32 bağımsız bölümden oluşan 8 katlı binanın yanı sıra Atatürk Mahallesi’nde bulunan 12 bağımsız bölümden oluşan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yerinde takip etti. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın konutu yenilediklerini kaydeden Başkan Akgün, “1987 - 88 yılları arasında yapılmış binalar bunlar. Deniz kumu ile yapıldığı için yıkılma riskleri çok yüksek olduğundan işlemleri bitti, yıkımları başladı” dedi.

"Vebal altındayız" Başkan Akgün, İstanbul’un depreme hazırlanma noktasında eksiklerin olduğunu kaydederek, “ 1999 depreminden sonra maalesef İstanbul’da depreme hazırlık yerine rant alanları oluşturularak, örneğin Esenyurt gibi örneği Bakırköy Sahil’deki yerler gibi depremde yıkılmayacak yerler yerine yeni yeni beton bloklar İstanbul’da faaliyete geçirilmiştir. En bariz örneği Büyükçekmece ilçesinin eski mahallesi beldesi olan Esenyurt’ta Haramidere’nin her iki kısmında yüksek katlı binalar yapılmasıdır. Deprem esnasında çok büyük risk oluşturacak alanlara girilmiştir. Deprem hazırlığı yerine sanki depremde faciaların yaşanması için özel bir hazırlık yapılmış. Bir diğer husus ise maalesef büyükşehir meclisi bugüne kadar İstanbul’un depreme hazırlık ile ilgili yapması gereken işler açısından doğru dürüst bir görev yapmamıştır. Önümüzde bulunan depremde yanacak canlar ile ilgili herhangi bir faaliyet yok. Sadece kenti partilerinde siyaset yapmakla meşguller. Bu neden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi çok büyük vebal altındadır. Aynı zamanda bizler 39 ilçe belediye başkanı da vebal altındayız. Çünkü yarın canlar yandığı, binalar çöküp yüzbinlerce milyona yakın insan hayatını kaybettiği zaman halkın vicdanında hepimiz sorumlu olacağız ve halk vicdanında hepimizi cezalandıracaktır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin derhal gerçeklerine dönmesini ve pandemi devam ederken en büyük vurgunu depremde yiyebileceğimiz unutmamaları gerektiğini söylüyorum” dedi.





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