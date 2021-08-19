Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada

-Zanlının polisleri beklemesi

-Polisler geldikten sonra rahat tavırları



( İSTANBUL ) -- Zanlının rahat tavırları dikkat çekti İSTANBUL



- Büyükçekmece’de eski eşini öldüren katil zanlısının gözaltına alınma ve cinayet sonrası anları güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlı Metin Esin’in rahat tavırları dikkat çekti. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde 2014 yılında boşandığı Fatma İnan’ı evinde boğarak öldüren Metin Esin’in cinayet sonrası anları ve polis tarafından gözaltına alınma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde zanlının olaydan sonra yol kenarında bir bahçe duvarına oturduğu görülüyor. Bir süre burada bir şeyler içen zanlın daha sonra polisler geldikten sonra polisler arasında yürümesi görülüyor. Zanlı Esin’in rahat tavırları dikkat çekti. (YM-

