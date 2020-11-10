Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SAKARYA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SAKARYA

- Törenden detaylarTürkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sakarya , Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kent merkezinde de saat 09.05'te sirenin çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.Tören, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sarı'ınn günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Kent merkezinde ise saat 09.05'te sirenin çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Sivil Toplum Şehit Aileleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement