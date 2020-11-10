Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KİLİS

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Anma programıKİLİS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Kilis 'te törenle anıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Buradaki törenin ardından Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.Törene, Vali, belediye başkanı, garnizon komutanının yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.
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