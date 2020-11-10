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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - DÜZCE

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - DÜZCE

- Atatürk Anıtına çelenk sunumu - Saygı duruşundan görüntüler - Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunması Düzce 'de Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Törene, Vali Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.Bazı esnaf ve vatandaşlar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.
Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Şehit Aileleri Öğrenciler 

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